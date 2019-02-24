悲！21歲未婚媽媽疑無力養育 淹死未滿1週兒丟棄

2019-02-24 08:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣21歲無業劉姓女子，未婚生子，但疑似無力養育，於去年12月21日，涉嫌將當時出生還未滿1週的兒子淹死後丟棄。經警方於昨天突破劉女心防後，劉女才坦承犯行。警方依殺人罪嫌將劉女移送苗栗地檢署，檢方複訊後，向法院聲請羈押獲准，劉女被羈押禁見。

檢警調查，劉女高職肄業，之前曾在電子遊藝場擔任開分員，目前無業；劉女於去年未婚懷孕，沒有產檢，直到去年12月15日羊水破裂，才到醫院產子。

劉女於12月21日出院後，將兒子接回，但直到過了2個月，劉女未到戶政事務所報戶口，通知警方查訪，才發現男嬰已死亡，並被垃圾袋包裹丟棄在劉女住家附近的空地。

劉女辯稱，因替兒子洗澡時，不慎造成兒子溺水死亡；但檢警訪查劉女家人、街坊等，發現有諸多疑點，懷疑劉女非過失。檢警昨天相驗，男嬰身體已出現潰爛，將擇日解剖查明。

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