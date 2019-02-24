醉男遭槍擊急就醫：我不知道被誰攻擊

2019-02-24 06:17

〔記者王宣晴／新北報導〕44歲的陳姓男子昨晚疑在新北市疏洪道的寵物公園遭人開槍，子彈從貫穿手臂及後背，但陳男卻未報案，而是由朋友載往北市中興醫院就醫，院方發現是槍擊傷後趕緊通報，並轉往馬偕醫院救治，目前陳男正在手術急救中，警方也介入調查，緝捕兇嫌到案。

陳男向警方供稱昨晚6時許在蘆洲環提大道、永康街口的寵物公園散步，卻遭陌生人開槍攻擊，子彈從左手臂貫穿後背，他中槍後拜託友人開車載他去醫院，手機也忘在友人車上，不知道被誰攻擊。

但警方調查後發現，陳男有多項酒駕前科，送醫時也是醉醺醺的，供詞有多處與初步調查結果矛盾，導致偵查困難，但由於陳男仍在手術中，將待手術結束才能仔細詢問相關案情，全案朝殺人未遂、槍砲罪嫌偵辦。

基層員警表示，陳男昨晚9時許疑因仗著酒意與人發生口角，不料卻遭開槍攻擊，初步排除是隨機槍擊案，但因案發當時雨勢不小，現場相關跡證遭到破壞，導致採證困難，無法確定案發地點，警方也以車追人，找到協助陳男送醫的友人，將通知他到案協助釐清案情。

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