飯店倉庫存300箱高粱 不肖員工螞蟻搬家半年偷光光

2019-02-23 19:03

〔記者王冠仁／台北報導〕賴姓富商的家族在台北市經營多家飯店，某次賴指派38歲李姓員工替他去一處倉庫搬東西，李意外發現倉庫內有300多箱、價值近300萬元的高粱酒。李半年來以螞蟻搬家的方式偷酒轉賣，直到賴某次前往察看倉庫才發現；警方循線逮到李，他聲稱偷來的酒「都喝光」，但警方查出他轉賣銷贓，除將他依竊盜罪嫌送辦，也將追查他銷贓管道。

警方調查，李嫌是台北市一家飯店的員工，他去年中替賴到台北市環河南路一處倉庫搬飯店用品，意外發現倉庫內有300多箱高粱酒。李從去年7月至今年1月間，趁半夜人車稀少之際前往偷酒，再叫計程車來載酒並以市價一半的價格賤賣變現，直到今年1月中，賴前往倉庫查看發現遭竊報警。

員警調閱倉庫周邊監視器畫面，發現有人搬酒，員警將監視器畫面中的偷酒賊拿給賴指認，賴一眼認出李。警方循線逮李，在他住處查獲4箱高粱酒；警方追問其餘高粱酒下落，李謊稱「喝光了」，但警方根據他通聯，發現他將酒銷贓給林姓友人。警方最後將李、林分別依竊盜與贓物罪嫌送辦，也將深入追查。

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金門酒廠出產的高粱酒。（取自金門酒廠官網）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

環河南路這處倉庫內存放的高粱酒遭竊。（記者王冠仁翻攝）

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