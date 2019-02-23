斥《誰摔死了李新》影片移花接木 羅淑蕾揚言告到底

2019-02-23 16:06

〔記者黃建豪／台北報導〕《誰摔死了李新》臉書粉絲專頁，日前釋出由資深主播盛竹如替已故台北市前議員李新的女友郭新政錄製的最新影片，節錄國民黨前立委羅淑蕾的錄音對話，影射羅涉入珠寶詐騙案害死李新。對此，羅淑蕾今天召開記者會反擊，指控影片以剪接手法造假，比「腳尾飯」事件還扯，提出加重誹謗的刑事自訴後，也揚言一定會對郭新政及盛竹如提告到底，絕不接受和解。

羅淑蕾指出，郭新政在《誰摔死了李新》第9集影片《潘朵拉的盒子打開了》中，聲稱那是2014年5月時，她與國泰世華銀行高層的對話，但該影片於11分32秒的內容，與她在2018年10月20日接受資深媒體人黃光芹專訪的說話內容一模一樣，在影片12分31秒的內容，也是她接受黃光芹專訪時21分13秒的內容。

羅淑蕾指控，《潘朵拉的盒子打開了》影片中，稱是2014年她與銀行高層的通話紀錄，完全移花接木自她接受黃光芹的專訪，郭新政、盛竹如要陷害、汙衊人家，竟然造假到這種地步，只為了把她塑造為陷害李新的大魔王。

羅淑蕾揚言，這支影片做剪接、做影帶變造的雖然只是拿錢替人辦事的受僱人，但還是得在一週內向她道歉，她才不會追究責任，至於盛竹如，雖然也是拿了錢才做這麼誇大的演出，但她一定會對一直挑釁的盛竹如告到底。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/