低溫襲北台低溫降至12度 新北2日10起內科OHCA病例

2019-02-23 17:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕大陸冷氣團及冷鋒面侵襲北台灣，週末都會降雨，天氣轉為濕冷，中央氣象局及新北市政府氣象團隊最新預測，週末沿海、近山空曠區將出現攝氏12度、體感溫11度左右低溫，呼籲民眾外出注意保暖，入夜後更為寒冷、溫差加大，如有長輩或心血管患者，更要加強居家防護；而新北市消防局一連2日更接獲10起內科到院前呼吸心跳中止（OHCA）案例，呼籲民眾做好保暖。

新北市災害防救辦公室主任、副市長謝政達提醒，年長者及心血管疾病患者起床時動作放慢，天冷時應多穿保暖衣物，外出活動應評估自身狀況；另外，也要求新北市長照管理中心、相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

有鑒於民眾天冷時緊閉門窗，常衍生一氧化碳中毒，提醒市民家中使用瓦斯熱水器等爐具，切勿緊閉窗戶，保持室內外通風確保安全。

謝政達說，市政府春節期間執行防寒宣導成果，總計訪視關懷本市街友、獨居長者及弱勢族群11000人次，今天上午起啟動防寒措施，訪視關懷獨居長者及街友等弱勢族群，派出消防車巡迴廣播夜間宣導防範一氧化碳中毒，持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲。

新北市消防局長黃德清強調，市政府隨時監看天氣，貼心叮嚀市民朋友務必做好保暖措施，並留意自身及家中長輩健康狀況，新北市各圖書館、遊客中心及區公所提供熱開水，民眾可自備環保杯就近前往，或撥打市政府1999、119專線，關切遭遇寒害民眾。

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