楊梅民宅火警 男子疑製毒釀火災被燒死

2019-02-23 14:50

［記者許倬勛／桃園報導］桃市楊梅區金溪路159巷內一處民宅，上午10點許發生火警，消防人員迅速撲滅火勢，1名30歲梁姓男子疑遭嗆死，警消進入搜索時，意外發現民宅內貯存大量K他命成品、燒瓶及量杯等等化學藥品及器材，懷疑是K毒製造工廠，警方正循線深入調查中。

消防局第二大隊上午10時多獲報，楊梅區金溪路159巷內一處民宅發生火警，消防人員趕至時，發現這戶民宅2樓冒出濃煙，消防人員滅火時，屋內卻竄出濃烈難聞的臭味，因火勢不大，約11分鐘即撲滅火勢，損失輕微，但入內蒐證時，卻意外發現屋內堆滿白色粉末及大量燒瓶等化學器皿，直到清理火場才在2樓後陽台發現死者。

消防人員表示，起火點發生在1、2樓夾層，搜索時發現1樓放有加壓馬達、不明機具，塑膠桶內還儲存大量不明結晶粉末物品，有如私人化學實驗室。

警方初步調查，起火的透天民宅是連棟社區，位於半山腰上地點偏僻，梁男去年底相中此處承租製毒，不料正打算「大展拳腳」之際，卻疑在2樓提煉K毒時，不慎引燃發生爆炸，白色粉末四散在地板上，警消推測是逃生不及，遭濃煙嗆死。

死者周姓女友也到現場指認屍體，表示與梁男在一起1年多，但一直對他的工作、交友狀況不甚瞭解，每次問及屋內為何擺放一堆瓶罐、器材，梁都回說：「不要多問！」員警對該女說法持保留態度，帶返派出所錄製筆錄，將繼續追查是否還有其他同夥。

附近鄰居說，製毒民宅時常飄出刺鼻的怪味，早就察覺有異狀，平常梁男也不與厝邊互動，也少見有人來找他，感覺非常神秘，想不到是在屋裡製毒，最後下場命喪自己一手打造的「工廠」，實在讓人唏噓。

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