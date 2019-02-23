槍聲當背景恐嚇仇家「開你3、4顆」 男子這下慘了

2019-02-23 12:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕潘姓男子與溫姓男子因買賣糾紛成仇家，去年6月22日他透過手機通訊軟體傳送語音訊息，內容除以空氣槍聲為背景外，還出言恫嚇：「這是槍聲...沒開你3、4顆，我跟你姓！」並揚言要用電擊棒攻擊並潑鹽酸，桃園地檢署今天偵結，已因他涉嫌妨害自由案件聲請簡易判決處刑。

潘男（21歲）傳送的錄音內容，以連續射擊空氣槍的開槍聲音為背景，向對方說道：「現在這是槍聲！現在是天空，等一下就是你身上...你現在出來我拿電擊棒、鹽酸潑你臉而已啦！」「拿槍打到你腦袋開花，你這錄音趕快拿給警察看...不要跟我關同房，我打到你哭爹喊娘...沒開你3、4槍，我跟你姓！」

檢方說，潘男還囂張地揶揄警方提到「槍都拿到分局又走出來，怎麼辦？」「我現在在分局等你，我在分局直接砰掉你！」溫男聽到錄音內容後，心生畏懼，趕忙警方報案。因潘男涉嫌恐嚇危害安全罪，已向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，潘男將面對2年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金等罪責。

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