惡劣！北市中山區2貓嚴重燒灼傷致死 動保處籲抓虐貓犯

2019-02-23 12:31

〔記者楊心慧／台北報導〕又有貓咪受虐！有民眾在本月9日發現有隻小黑貓全身嚴重燒燙傷，倒臥在台北市中山區錦州街某防火巷內，送醫後不治；隔兩天有附近飼主通報愛貓也在9日當天受害，最終一樣因傷重死亡，如今全案已送往北市警察局中山分局偵辦。

台北市動保處表示，在本月9日接獲民眾報案，指中山區錦州街175巷16號旁防水巷內，有隻小黑貓全身嚴重燒燙傷，當天立即將小黑貓送至動物醫院救治，由於傷勢過於嚴重，送醫後仍不治身亡。

動保處動物救援隊隊長吳晉安指出，兩隻貓的受傷情形，皆為高溫或是輕度腐蝕液體所造成的傷口，當時接到通報時兩隻貓都是活的，但小黑貓比較嚴重，燒灼傷已達到全身80％以上，嫌犯應是由腹側往背側潑濺致嚴重燒灼傷，最後救不回來。

吳晉安表示，另一受害飼主則是在9日上午發現貓咪身上有傷，立即將貓送至動物醫院救治，但數天後一樣傷重不治。

吳晉安指出，目前尚未掌握嫌犯影像，若民眾有相關事證，可送至相關單位，協助將虐貓者繩之以法。

動保處強調，兩起案件貓咪受傷情形、案發時間地點具高度關聯性，很可能是同一人犯案，已違反《動保法》，可處以2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

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