衰男到宮廟祭改 還沒改運就酒駕被逮

2019-02-23 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子覺得最近家中運勢不順，拿著衣服到宮廟祭改，希望藉此改運求平安，前天在住處飲酒後忽想起此事，立即騎車外出前往宮廟準備拿回衣服，結果途中被警方攔下被測出酒測值超標，還沒改運就栽了跟頭，先進警局。

台中市警局交通警察大隊第三中隊，當天中午執行加強取締酒駕勤務巡經豐原區西勢路，見前方64歲的陳姓機車騎士安全帽帽扣未扣，且行車速度忽快忽慢，立即趨前攔查，卻聞到對方身上散發酒味，果然經酒測後酒測值為0.26毫克，已超過法定標準值。

陳男當場向警方表示，因家中最近有一些事情不太順，剛好想起前些日子前往宮廟拜拜祈求平安的衣服尚未拿回，剛才突然想起此事外出要去拿祭改的衣服，卻因此栽了跟頭，希望警察網開一面，警方則勸他酒後駕車害人害己，人生禁不起一次酒駕的致命摧殘。

警方表示，要改運天助亦需自助，陳男欲改運卻心存僥倖酒後騎車，恐怕神明也愛莫能助，最後仍載同陳男到宮廟拿回祭改的衣服，訊後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，祭改通稱補運、改運，或作祭解，是一種普遍流行台灣等地的民俗儀式，藉由消災補運的宗教儀式可以將厄運解除，並化厄運為好運，儀式中會親自或委託親友於道壇或宮廟，並委請道士或法師使運勢轉趨順遂。

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