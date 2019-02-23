惡作劇拉椅子害女同學摔傷 男學生與父母判連帶賠償

2019-02-23 09:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市竹光國中林姓學生故意惡作劇，將同學李女座椅拉開，害李女摔坐受傷，腰椎骨折造成椎間盤移位，向新竹地院民事庭提起損害賠償訴訟，要求林姓學生與父母連帶賠償，法官最後判林姓學生與父母應連帶賠償女學生32萬7千元。

李女指控，2016年11月1日林姓學生在新竹市竹光國中教室內，見同學李女進入教室後，竟基於惡作劇想法，故意將李女座椅拉開，致李女於不知情狀況下摔坐，腰椎間板突出症第五腰椎骨折造成第4、5節腰椎椎間盤移位，需長期且持續復健。

李女事故發生時年僅15歲，正值青春花樣年華，竟因被惡作劇行為致受有終身傷害，嚴重影響行動及生活起居，甚至有癱瘓之虞，精神上受有極大痛苦。且李女為單親家庭，家中經濟狀況並不寬裕，又遇此無妄之災，除造成家中經濟壓力加重外，更影響其後求職、工作條件，對於人生打擊極大，請求林生與父母連帶賠償精神慰撫金80萬元加上醫藥費共90萬元。

李女指控，林生與家人於事故發生後，對於她的傷勢皆不聞不問，亦無表達歉意，毫無悔意，令人心寒。

最後法官判林家三人應連帶賠償精神慰撫金30萬元，加上醫療費用共應賠償32萬7千元。

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