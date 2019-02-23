婦人跌落公園溪中多處骨折 公所國賠59.5萬

2019-02-23 09:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾任保母的盧姓婦人行經新竹縣湖口鄉湖口公園時，因水泥地不平加上橋邊沒有護欄，僅有簡易的鐵鍊，致行經時重心不穩而跌入4米深的北勢溪中，全身多處骨折昏迷3天，事後向湖口鄉公所求償188萬元，新竹地院審理後認為公所管理有疏失，判賠59萬5千元。

盧婦指控，2017年4月1日下午5點半行經新竹縣湖口鄉湖口公園溪南街往溪北街之便橋橋端處，因附近水泥地不平，加上橋邊沒有護欄，僅有簡易的鐵鍊，致行經時重心不穩而跌入4米深的北勢溪中，當場昏迷。嗣經路人撥打119送醫急救昏迷3天，醫院診斷全身多處骨折。

盧婦說，在安享退休生活之際，遭逢此事故，受傷嚴重，至今尚在復健，仍未康復，身心遭受驚嚇而無法正常生活，所受精神打擊痛苦俱屬非輕，請求153萬元精神慰撫金，連同醫療費用共求償188萬元。

法官調查，事故發生時，現場路肩植栽護欄至橋墩處有缺口，缺口前方路面又因修補而為不同材質的路面，步行時自較易因摩擦系數不同而導致重心不穩，且公所未於缺口處設置任何警告標誌，缺口處鐵鍊高度最低處距地面僅18公分，顯無任何防護作用，足見現場顯未具備安全性。足以認定盧婦所受傷害與公所管理缺失間，具有相當因果關係。

法官同時認定，如盧婦於行走時稍加注意，沿柏油路面向前步行上橋，即可避免過於靠近缺口而跌落，因此本身應負3成過失責任，最後判公所應賠償59萬5千元。

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