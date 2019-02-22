2/22 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-02-22 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月22日）開獎的第108000023期大樂透、第108000046期雙贏彩及第108000046期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000023期大樂透中獎號碼為「06、20、22、43、45、48，特別號：11」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得163萬5471元；參獎共30注中獎，每注可得8萬5936元；肆獎共121注中獎，每注可得1萬3697元；伍獎共1900注中獎，每注可得2000元；陸獎共2715注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1053注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5642注中獎，每注可得400元。

第108000023期49樂合彩中獎號碼為「06、20、22、43、45、48」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共80注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2439注中獎，每注可得1250元。

第108000046期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、08、11、14、19、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共262注中獎，每注可得500元；肆獎共3017注中獎，每注可得100元。

第108000046期今彩539中獎號碼為「09、29、33、34、36」，頭獎摃龜；貳獎共280注中獎，每注可得2萬元；參獎共8237注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4379注中獎，每注可得50元。

第108000046期39樂合彩中獎號碼為「09、29、33、34、36」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共711注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3546注中獎，每注可得1125元。

第108000046期3星彩中獎號碼為「470」，正彩共87注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000046期4星彩中獎號碼為「8319」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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