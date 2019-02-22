一開門跟霹靂小組對上眼 組頭哭：那擱來啊！

2019-02-22 21:55

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子經營線上運動博弈維生，去年9月時被警方查獲又另起爐灶，這次疑因時常提早結束下注，得罪不少賭客，警方接獲檢舉後，請霹靂小組來攻堅，沒想到準備行動時，機房成員剛好開門要出去，與蒙面的霹靂小組四目相交，還以為警方是歹徒，最後林男發現熟識的幹員，哀嘆「那擱來啊！」目前警方將全案依賭博、洗錢防制法與毒品罪嫌偵辦。

林男與友人共組線上博弈站，同時還提供毒品給成員吸食，5個月前他的博弈機房被警方取締，不過為了維持收入，馬上又承租附近的一間民房，當作賭博機房，提供賭客大家樂以及運動博弈下注。

據了解，由於林男在運動賽事上常在關鍵時刻提早結束下注，得罪部分賭客，後來風聲傳到警方耳裡，才著手偵辦。

警方在21日下午準備攻堅，原本計畫霹靂小組一組要垂降破窗，另一組則從正門強力攻堅，沒想到在要行動時，大門突然開啟，讓所有在場幹員都捏一把冷汗，結果博弈站的成員才剛起床準備出門買東西吃，與蒙面的霹靂小組成員四目交接，場面突然面得尷尬。

最後警方不費吹灰之力進入林男的機房搜索，查扣大麻、K他命、筆電與主機等證物，初步估算總投注金額高達5000多萬元，並逮捕包含林男共9名嫌犯，訊後移送地檢偵辦。

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