前竹縣五峰鄉長秋振昌工程收賄 二審改判6年10月

2019-02-22 20:17

〔記者楊國文／台北報導〕前新竹縣五峰鄉長秋振昌，被控任內藉驗收、發包工程等職務之便，收受廠商賄賂，一審被重判9年10月徒刑，秋遭監察院彈劾後，公務員懲戒委員會去年將他撤職，並停止任用3年。高等法院今改判秋為6年10月，褫奪公權4年；可上訴。

檢方起訴指出，秋振昌是於2014年12月25日就任新竹縣五峰鄉長，檢調查出，秋涉嫌從2015年12月起，利用鄉長綜理大小工程採購招標、履約、驗收程序職務之便，向廠商收受賄賂及飲宴招待，並在招標前私下接觸廠商商議標案及竄改工程底價。

至於秋振昌涉索賄金額，從新台幣2萬元到30萬元不等，不法利益151萬餘元。新竹地檢署偵查認定秋涉犯貪污治罪條例收受賄賂罪及刑法偽造文書罪，將他起訴。新竹地院審理後，將他判處9年10月徒刑，褫奪公權6年。

秋振昌不服判決，上訴高等法院；高院今改判秋6年10月，褫奪公權4年，還可上訴。

另外，公懲會認為，秋振昌身為民選鄉長，因自身競選債務壓力，竟對職務掌管的工程發包標案，收受相關廠商賄賂，甚或更改已核定的標案底價，以便相關廠商能得標，違反公務員服務法相關規定，有懲戒必要，判撤職並停止任用3年。

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