獨家》不只公車私用？南市政務官涉貪遭搜索 偵訊後請回

2019-02-22 19:07

〔記者王捷／台南報導〕台南市政府某位政務官，疑長期公車私用遭檢舉，檢調單位獲報後，今天（22日）一早到政務官辦公室搜索，最後將政務官依貪污治罪條例帶回偵訊，據了解，這位政務官已在下午5點被請回；市府則回應說，尊重司法調查。

據了解，調查單位表面上是調查公車私用，實際上是為了一件政府外包案才有行動，後續會可能會以剝洋蔥方式，深入調查更重大的弊案。

涉貪污的政務官是民間專業單位出身，因「專業能力」被延攬為政務官，目前政務官的前東家，去年間剛與政府簽訂合約，繼續承包政府業務，不過在簽約前傳出，政務官極力爭取公部門與前東家合作，將許多業務交由前東家承包，甚至希望產官雙方，能簽訂一份「半世紀合作合約」。

後來，政務官的舉動被其他事務官認為可能涉嫌圖利，依據專業法令堅持不願蓋章，而政務官為讓半世紀合約闖關，委託關係人將公文直接放到政府首長桌上。

事務官得知後，拿專業法律書籍交給政務官參考，但被政務官認為，事務官有意羞辱他，將事務官架空，後來半世紀合約也因不符法令，沒有生效。不久後，政務官下屬涉嫌貪污，政務官也以「不熟悉法令」逃過法律制裁。

但是，22日一早，調查單位到政務官辦公室搜索，要求政務官提供相關公文當作證據，具了解，政務官以「民營單位」不同意為由，拒絕提供，最後調查人員依現有證據，認為政務官長期公車私用，疑似浮報經費，將政務官依據貪污治罪條例帶回偵訊。

政務官遭帶回一事，相關單位相當保密，孰悉偵訊流程的調查人員指出，公車私用的狀況很常見，通常調查單位會先通知涉嫌人所屬單位的政風單位，初步訊問蒐集證據後轉函交給調查單位，很少將涉嫌人帶回機關訊問。

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