愛兒車禍往生 慈母以子之名捐贈第2輛復康巴士

2019-02-22 19:14

〔記者何玉華／新北報導〕20年前一場車禍，奪走正值青春的小兒子生命，彭女士忍住傷痛，將兒子上百萬元的撫卹金陸續捐給慈濟和家扶中心；5年前捐贈新北市政府一輛復康巴士，今天（22）日再度捐贈新北市府第二輛，當彭女士提及愛子的過往，難掩傷痛頻頻拭淚，代表受贈的市長侯友宜給予擁抱送暖，讚許她化小愛為大愛的胸襟，澤披身心障礙和失能長輩。

彭女士從1998年起在板橋戶政事務所擔任志工，今天由當時的戶所主任、現任三重戶所主任陳世銘陪同捐贈復康巴士。彭女士說，她小時候家窮，曾被送給新竹一位老師撫養，長大後成家，育有2個兒子，其中，小兒子政戰學校畢業後擔任海軍軍官，卻在20年前一場車禍中喪生；事後，她將兒子的撫卹金及車禍理賠金陸續捐給慈善機構。

彭女士在2013年以養母的名義捐贈新竹縣政府一輛復康巴士，報答養母撫育之恩，回饋鄉里；2014年2月14日以兒子名義捐給新北市政府一輛復康巴士，當時的市府受贈代表即為當時的副市長侯友宜。

侯友宜今天再度接受彭女士捐贈的第二輛復康巴士，彭女士分享說，有次在板橋車站前看到她捐贈的復康巴士，開心地拿起手機拍照，復巴司機探出頭來問「為何要拍照？有違規嗎？」當聽完她說明車子是她以兒子的名義捐贈時，司機訝異之餘，表示希望能載她一程，讓她印象深刻。

彭女士說起往事，仍不免頻頻拭淚，侯友宜輕輕的給予擁抱，感念彭女士將傷痛和對孩子的思念化作力量，利用各種方式行善社會、幫助弱勢、造福人群，讓他非常感動。

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