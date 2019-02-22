你若酒駕、我就改嫁！ 南市警全力動員宣導

2019-02-22 17:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區中正路17日晚間發生酒後駕車波及無辜男童喪命的重大意外，市警局規劃同步攔檢的大執法，今天也以遊行方式，展現嚴格取締的決心，手持「你若酒駕，我就改嫁」、「這附近沒有醫院，請小心駕駛」...等創意的另類標語，引人矚目。

警方強調，市長黃偉哲已經宣誓，打擊酒駕不鬆手，因此將持續列為常態性專案，不定時、不定點加強取締，強力執法，提醒民眾切勿心存僥倖酒後駕車。

新化車禍發生後，南市警隨即從18至20日連續3天大執法，共取締73件酒駕，移送47人違反刑法公共危險罪案件。

警方分析其中，年齡層以51至60歲的20人最多，41至50歲的18人次之；時間以18至20時的12件最多，白天則以10至12時最多，可以看出民眾酒駕習性。

交通大隊今天總動員，結合義交、志工，在永康的六甲頂，還有市區的延平市場、水仙宮市場等人潮聚集處，以手舉牌、遊行及呼口號方式宣導「酒後不開車」。

由於標語五花八門，有的兼具趣味性，相當吸睛，成功達到宣傳效果；交通大隊則呼籲「酒駕危險性」並不會因為年齡層或時段而有差別，民眾千萬不要以身試法。

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