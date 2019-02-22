酷炫亮眼安全帽及破洞牛仔褲 警方順利逮慣竊

2019-02-22 17:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一名慣竊缺錢花用，竊取中市各地及彰化縣的娃娃機內之商品及零錢，警方獲報調監視器，由於竊賊戴上酷炫亮眼安全帽及牛仔褲的破洞處的特徵，被烏日三和派出所1名眼尖巡佐認出該犯嫌是1個月前，曾因闖紅燈被他攔查開立1張告發單，警方便循線追查找到嫌犯。

警方調查發現，31歲的何嫌有多次竊盜前科，向警方表示因缺錢花用，去年12月1日深夜2時許，前往彰化花壇鄉竊取1面機車車牌，懸掛在自己的機車上。

又於12月間多次利用深夜2點以後，前往烏日、龍井、中、西、北等區多家夾娃娃機店，趁四下無人拿出油壓剪或活動板手工具撬開娃娃機台錢箱後，直接竊取娃娃機內之商品及零錢，得手1萬3千多元的錢幣及12組藍芽喇叭、行動電源等商品，商家損失近2.5萬元，得手的錢竟全部都已花費殆盡。

何嫌為躲避警方的查緝，除了掛偷來的機車車牌，懸掛在自己的機車上，還戴上全罩式安全帽及手套防護，其酷炫亮眼安全帽及牛仔褲的破洞處，反而成為警方查獲的重點。

警方在調監視器時，被三和派出所謝姓巡佐發現，這一個竊賊，是他於1個月前因闖紅燈曾被他攔下開單告發，經交相比對確認，積極循線追查，發現何嫌涉嫌重大，經通知前來說明，只好坦承犯行，真是法網恢恢疏而不漏。

警方呼籲，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，小心難逃警方法眼！警方取締各種犯罪的力度不會減輕。

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