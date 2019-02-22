人倫悲劇！不滿弟弟不工作 哥哥持水果刀殺死弟弟

2019-02-22 15:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕患有中度精神障礙的陳姓男子，疑不滿弟弟成日無所事事，今天上午趁媽媽外出買菜，持家中水果刀，在浴室殺死小他2歲、同樣患有精神疾病的弟弟。

警方獲報到場，見陳男的弟弟躺在臥房內，身上滿身是血；陳則神色恍惚，嘴中念念有詞：「誰叫弟弟都不工作！」、「不做事看了很礙眼！」

警方調查，44歲的患有中度精神障礙的陳姓男子，平日以清潔工為業，與小他2歲、患有輕度精神障礙的弟弟與60多歲的母親3人同住。

基隆警方今天上午10時許，接獲陳男報案稱，「我殺死弟弟！」警方趕抵陳家，見陳的弟弟倒臥臥房滿身是血，趕緊拉起封鎖線，通知鑑識人員採證，釐清陳殺弟弟動機與陳弟的死因。

警方指出，陳痛恨弟弟不工作，成日遊手好閒，還酗酒成性，酒後還會對母親施暴，因累積多年怨氣才會持刀殺死弟弟。

警方初步調查，陳持20多公分長的刀刃，先在家中浴室，猛刺弟弟數刀後，再把弟弟拖到臥室內，致弟弟因失血過多，陳屍臥房。

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