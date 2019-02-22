搭高鐵到台北喝酒 開車返家途中自撞分隔島

2019-02-22 14:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕只要喝酒就不要開車，以免害人害己！

家住台中市的27歲韓姓男子前天晚上在台北與朋友喝了三瓶啤酒，搭高鐵返回台中，以為這樣可能酒就退了，到了烏日站便開車返家，但沒多久就自撞分隔島翻車，警方將他送醫，而酒測值達0.38。

台中市烏日區高鐵站區高鐵路三段、高鐵五路，前晚10點多發生一起自小客車翻覆的意外，整台車輛四輪朝天，警方與消防隊獲報到場，韓姓駕駛已爬出車外，他向警方表示，很不舒服，警方將他送醫，在醫院實施酒測後發現他酒測值達0.38毫克。

韓姓男子向警方表示，前晚搭高鐵前往台北跟朋友聚餐，席間喝了3瓶啤酒，並搭高鐵回台中，已是晚上10點多，韓男認為隔了近1個小時，應該酒已退，就從高鐵烏日站自行開車要回市區忠明路住處，開到高鐵路三段、高鐵五路口，還未上74號快速道路，便撞上分隔島翻覆，酒測值達0.38，警方將韓男依公共危險罪嫌移送法辦。

警方提醒，喝酒就不要開車，保護自己也保護別人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/