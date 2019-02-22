潘姓油漆工酒駕被取締 心情不佳喝酒隔天又酒駕被逮

2019-02-22 14:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潘姓油漆工，本月18日酒駕遭攔檢，被警方移送地檢署，訊問後釋放，他心情不佳又跟友人相約喝酒，雖然記取教訓，凌晨3點多找了代駕返家，但才休息3個多小時，宿醉未退竟又開車上班，結果一出門就追撞停等紅燈的小客車及重機車，酒駕再次被逮，並造成52歲女騎士受傷，幸送醫後無大礙。

警方調查，潘男（31歲）從事油漆工作，18日凌晨1點多，開車行經豐原區豐勢路與向陽路口，遭警方攔檢，酒測值高達0.91MG/L，當場遭豐原分局依公共危險罪嫌移送地檢署，車輛由家屬領回。

不料，潘男於本月20日上午7點多，開車行經台中市大雅區昌平路4段時，從後方追撞前方停等紅燈的小客車及普通重型機車，因正值上班尖峰時段，造成大塞車。

員警到場處理，發現潘男身上充斥濃濃酒味，潘男還一度躲避警方酒測，最後逼不得已才乖乖吹氣，結果酒測值高達0.55MG/L。

潘男被警方帶回偵訊時指出，因18日酒駕遭警方取締，心情不佳，20日凌晨與友人相約在豐原區KTV喝酒解悶，喝到凌晨3點多，這次他有記取教訓，找代駕返家休息，但天亮後急著上班，就又開車出門，結果就追撞前方停等紅燈的小客車及重機車。潘男3天連兩次酒駕，警方依公共危險罪，將他移送台中地檢署偵辦。

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