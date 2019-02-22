為12萬追討18年凶嫌 4個月前嗆死者：陪命跟你玩！

2019-02-22 14:01

」〔記者蔡清華／高雄報導〕高市今天清晨驚傳一起兇殺案，陳姓男子被林姓兇嫌砍3刀，緊急送醫急救宣告不治，警方查出林嫌早在去年10月在臉書嗆陳 「逼虎傷人…你有種再去告我沒差了，但我一個人要我陪命你玩的起嗎？」

警方調查，陳男與林男2人原本是朋友，18年前一場車禍，林所租的轎車，林、陳兩人一同開出自撞電桿，造成車頭毀損，車商要求買車，由於當時林男在當兵，林父拿出錢處理。

警方指出，林男要求陳男還12萬元修車費用，不料陳男事後避不見面，雙方因12萬元產生嫌隙，友情破裂最後反目成仇，林男18年來不斷尋找陳男，近來於臉書搜尋到陳男動態，並寄恐嚇信給陳男，陳因而向林提告，林前天打電話約陳男出來談判，昨又到陳男家中要錢未果。

不料，陳男今天清晨要出門上班，林男竟到他的鳳山區住處要錢，雙方一言不合，林男竟從背包內起出45公分藍波刀，當著陳男的妻子及小孩面前，持刀朝他怒砍3刀，陳男當場倒臥血泊中送醫不治。

警方查出，林嫌早在去10月在臉書嗆陳，「你他媽的陳XX先生你記住了逼虎傷人，我在這裡跟你說我什麼時候會卡到我不知道，你有種再去告我沒差了，但是我一個人要我陪命你玩的起嗎？ 」林早有與陳玉石俱焚的念頭。

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