兒未成年怕外配捲走家產 借名登記姑姑卻裝糊塗

2019-02-22 13:46

［記者楊政郡／台中報導］林男是獨生子上有8個姐姐，繼承家產後，考量其身上有債務且多病，兒子未成年，怕中國籍新娘日後改嫁把財產捲走，將土地一筆借名登記「阿玉」姑姑名下，但12年後姑姑否認借名，稱她當時在無意識情況下簽署，契約無效！但法官傳喚代書及其他族人，多人作證該土地確實是要給林男繼承，判決姑姑要無條件將土地過戶給姪兒。

這場家產之爭，牽涉到傳統重男輕女觀念，及娶外配怕被捲款改嫁、還有借名登記等法律問題。

判決書指出，林男父親在龍井區中和段有筆土地，原出租給某汽車修配廠收取租金，父親死後，林男繼承，但林男累積向大姐等人借款500萬元，該土地已被大姐設定抵押權，2006年林男發現自己身體欠佳，孩子才9歲，怕死後中國籍配偶改嫁，唯一這塊家產被捲走，於是與姐姐們商量借名登記，信託等到孩子成年後再過戶給兒子。

2008年林男過世，其中國籍新娘也遵照林男遺願辦理信託借名登記，請代書及族人一起見證，將土地登記到「阿玉」姑姑名下，2009年3月「阿玉」姑姑在童綜合醫院住院，就在該醫院後面另位「阿美」姑姑家完成簽約。

12年後孩子已成年，「阿玉」姑姑卻裝糊塗，說當時她是無意識情況下簽署，契約無效，且她早年離婚回娘家，父母晚年都是她在照顧。「阿玉」姑姑兒子也是契約見證人之一，但他供稱母親當時意識不清，是他牽母親的手簽名。

不過法官認為，不論是土地代書、「阿美」姑姑等人證詞，都認定土地原本就是要給林男繼承，「阿玉」姑姑也是在意識清楚且親自簽名，契約為真實，「阿玉」姑姑的兒子是訴訟利害關係人，證詞不採信，判決「阿玉」姑姑要無條件過戶該土地所有權給姪兒

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