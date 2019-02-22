竹縣張姓老翁毒殺小三再飲農藥自殺 檢方不起訴處份

2019-02-22 13:45

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣已婚張姓老翁（76歲），因與小三鍾姓婦人（61歲）有感情和金錢債務糾紛，去年10月中旬約鍾婦到汽車旅館假裝要談判，沒想到卻在啤酒內加入農藥毒死鍾婦，張翁犯案後，還開著鍾婦的車將她載回家中，讓鍾婦家人以為是飲酒過量暴斃，沒想到2天後張翁留下一封自白遺書畏罪自殺，法醫解剖相驗證實張翁與鍾婦都是服含有加保扶成分的農藥死亡，但因張翁已死亡，全案不起訴處分。

檢警調查，家住新竹縣湖口鄉的張姓老翁與妻育有2子，兒女都已長大成家，而遭毒殺的鍾姓婦人（61歲）目前單身，平日擔任看護，與張男聯繫頻繁，雙方家屬聲稱不知兩人交往，不過警方調查，張翁和鍾婦去年案發前還曾到摩鐵開房間被捉姦在床。

檢警表示，張翁和鍾婦因感情生變，加上不滿鍾婦相繼借了5萬及6萬都不還，於是去年10月17日約她外出談判，還假裝貼心先載身體不適的鍾婦到醫院看診，隨後兩人到汽車旅館內談判，張翁拿出預先準備的農藥，偷偷加在啤酒內毒死鍾婦，當時鍾婦已口吐白沫，但張翁還開著鍾婦的車返家，後來鍾婦孫女隔天發現阿嬤躺在車後座，以為是飲酒過量嘔吐不慎噎死。

但警方發現鍾婦不像單純嘔吐，像是中毒身亡，且坐在後座而非駕駛座，陳屍位置不合常理，檢警後來解剖釐清死因，並調閱鍾婦通聯紀錄，循線找到張翁到案說明。

沒想到張翁接獲警方電話後便離家未歸，最後在住家後方農地裡發現張翁已倒地身亡，張翁還留下遺書，指出鍾婦前後騙他11萬元，又不肯還他，才痛下毒手，並交代兒女要好好孝順媽媽，還說：「我不願意被關所以選擇這樣，老婆原諒我。」

法醫解剖發現張翁和鍾婦，都是服用含加保扶成分的農藥毒發身亡，且案情與遺書自白吻合，但因犯下殺人罪的張翁已死亡，檢方依「刑事訴訟法」第252條第6款，全案不起訴處分。

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