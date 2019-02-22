住閨密妹夫家 醉女兩度遭強吻、猥褻

2019-02-22 13:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名女子和閨密、及閨密的鄭姓妹夫等同住，未料，鄭男卻趁老婆不在家，強吻喝醉的被害女子，食髓知味，三天後又趁被害人熟睡時侵入房內，隔著內褲撫摸被害人下體，驚醒被害人報警提告，高雄地院依性騷擾、強制猥褻等罪嫌判刑7月，但審酌雙方已和解，諭知鄭男緩刑2年。可上訴。

判決指出，被害女子去年1 月24日23時許因喝酒，由閨密的妹夫鄭男夫妻搭載她返回三民區住處，回到住處後，鄭男之妻又外出前往火車站接朋友。

鄭男見家中僅剩他和被害女子，竟進入被害女子房間，以手抱住被害人強吻其嘴唇，性騷擾得逞。

鄭男食髓知味，三天後又進入被害女子房內，見被害女子女熟睡，有機可乘，以手隔著被害女子內褲撫摸其下體，乘機猥褻。

被害女子驚醒，不堪鄭男一再趁機對她輕薄，憤而報警提告。

高雄地院一審，將鄭男依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱之行為，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日；又犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。但審酌鄭男與被害人和解，諭知緩刑2年。可上訴。

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