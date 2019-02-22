真的是金孫！ 一張「彌月卡」替失智翁找到家人

2019-02-22 13:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名柯姓老翁外出散步因失智迷途還摔傷，警方獲報通知救護人員替他簡易包紮後帶回警所，經詢問家人連絡方式未果，還好員警細心的找到老翁皮夾內一張小寶寶的「彌月卡」，研判應是老翁的金孫，再根據卡片上頭的姓名順利聯繫上老翁的兒子，喜劇收場。

台中市第二分局永興派出所日前獲報，轄內北興街上一名柯姓七旬老翁疑似迷途獨自坐在路邊待援，警員王總丞、陳倚文到場發現，老翁疑因走路不慎跌倒導致手腳都擦傷，令人十分心疼，立刻通知救護人員到場協助包紮幸無其他嚴重傷勢，但老翁卻想不起家人的聯絡電話，警方只得先安撫其緊張的情緒再試圖替他聯絡家人。

未料與老翁對談過程中， 警方發現他一問三不知可能有失智症狀，只露出驚慌眼神無助的看著員警，正當員警一籌莫展時，終於在老翁皮夾內找到一張小寶寶的滿月賀卡，見老翁如此細心收藏，員警研判這小娃娃肯定是老翁重要的親人立即以卡片追人，根據上頭姓名果然順利連絡上小娃娃的父親。

一問之下，原來小寶寶正是老翁的金孫!員警隨即載老翁返回派出所休息，並遞上溫開水給老翁壓壓驚，再通知老翁的兒子前來相會，老翁兒子表示，父親可能是外出散步時不慎跌倒，導致受到驚嚇突然忘了回家路，還好沒有發生意外，也感謝員警的貼心熱忱，根據一張「彌月卡」替父親找到家人。

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