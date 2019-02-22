民眾對司法與犯罪防制滿意度調查 警察再創新高

2019-02-22 13:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕國立中正大學犯罪研究中心，今日發佈107年全年度，全台灣司法與犯罪防制滿意度調查報告。在六大項指標性調查結果中，民眾對警察維護治安工作的滿意度高達77.5%，是歷年最佳表現。不過，受訪民眾對檢察官的滿意度稍有提昇，達32.3%，但對法官審理案件的公正性仍抱持嚴重質疑，高達80.9%的民眾表示不滿意。

此外，對於近來爭議的假新聞議題，有約81%八民眾支持政府以警政及司法力量打擊假新聞，其中，非常支持之民眾占49.8%，約占半數，值得注意。

在第一項「住家與社區治安狀況的觀感」上，91.3%的民眾感覺住家附近安全，比起前期成長2.4%，安全感維持上升趨勢，達到歷年最高點。在「整體治安滿意度」部分與前期調查結果相比上升11.1%，大幅提升，推估因政府大力推動「新世代反毒策略」，有助提升民眾對於政府維護治安的信心。

在民眾對「警察維護治安工作」的滿意度則達77.5%，達到歷年最佳表現，台灣近年抗爭及社會治安案件頻傳，國家公權力賦予警察維護治安之重責，且因去年國內舉行九合一選舉，警方投入大量警力掃蕩幫派、黑槍，確能穩定社會治安，讓選舉活動平安落幕，促使民眾滿意度持續攀升，此調查結果顯示民眾肯定警察在過去一年治安維護上作為與努力。

第三項是有關民眾對於「提升警察、消防及監所等危勞工作之待遇與福利」的態度進行調查，發現87.8%的民眾支持提升，可知大多數台灣人民了解警察、消防及監所人員需面對的危險與辛勞，並給予肯定。

第四項， 近三成二的民眾滿意檢察官犯罪偵查工作表現。滿意檢察官犯罪偵查工作的民眾占32.3%，其中2.3%的民眾表示非常滿意，30.0%的民眾表示滿意。調查結果認為，主要原因可能源於民眾對檢察官的工作內容較不熟悉與不了解。

五，民眾對法官審理案件之公正性仍抱持質疑，司法改革成效滿意度偏低。僅21.9%的民眾相信法院法官可以公平公正審理與判決案件，與前次調查相比信任度下降1.2個百分點。

另，106年8月12日政府曾召開司法改革國是會議且進行多項司法改革工作推動，調查中心亦針對民眾對「政府當前之司法改革成效」進行調查訪問，發現有高達80.9%的民眾表示不滿意，與前次調查結果相比有些微下降，仍偏低。

第六大項目則是「民眾對治安議題與施政作為之意見與滿意度」，又分為6個細項作分析調查。

1、民眾對死刑存廢議題看法，全台約八成民眾不贊成廢除死刑。53.0%的民眾完全不同意廢除死刑；26.6%的民眾「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」；將兩者相加，79.6%民眾目前反對廢除死刑。

2、民眾對「政府整頓貪污之滿意程度」，台灣民眾對目前政府在防治貪瀆案件的滿意度比起前期調查有上升之趨勢，但仍有72.6%的民眾表示不滿意。

3、在「政府強力緝毒作為」方面，調查結果發現51.4%的受訪者仍表示不滿意，高達九成五的民眾不支持大麻合法化，超過半數民眾對政府強力緝毒之表現仍不滿意。

4、「政府在防制詐騙犯罪」滿意度，觀感比前期調查結果上升4.7%（46.3%51.0%）。在歷年觀察下，『政府在防制詐騙犯罪』除了103年上半年調查結果上升至六成之外，滿意度自100年全年開始整體呈現下降的趨勢，前次調查首度低於五成後，本次調查又回到五成以上滿意度。

5、「是否贊成性犯罪者在出獄後，將其個人資料公布在社區或社會網絡中」，有高達72.4%的民眾持正面支持態度，其中非常支持的民眾占45.1%。

6. 民眾對於「政府以警政及司法力量偵辦與打擊網路假新聞的意見」，高達81.0%之民眾支持，其中非常支持之民眾占49.8%，約占半數。

此次調查報告是由國立中正大學進行電訪研究調查，召集人為犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為犯罪防治系教授兼學務長鄭瑞隆，及犯罪防治系教授兼國際長許華孚。調查108年1月23~25日，完成訪問全台1802位民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。

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