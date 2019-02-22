洩密案更審 馬英九稱：判我有罪是違法判決

2019-02-22 13:05

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院更一審今首度審理前總統馬英九被控洩密等案，庭訊至中午結束，馬英九庭訊中三度強調「我沒有犯罪」，庭後，馬英九發表三點聲明，指控高院去年判他4月徒刑是「違法判決」，還「跨界」要求蔡總統、民進黨儘速推動妨害司法公正罪納入刑法並落實。

馬英九步出法庭拿出小抄表示，此案今年1月最高法院撤銷發回高院的判決，已經明確指出高院判他有罪，是錯誤、違法的判決。

最高法院在判決中也指出，企圖影響法官獨立公平審判、或企圖影響檢察官忠誠執行職務的司法關說行為，不僅嚴重影響司法的獨立與公正，破壞人民對司法信賴，更妨害司法發揮定紛息爭、安定社會秩序的功能。

馬說，最高法院的判決還特別指出，關說司法的人如果是總統、五院院長、或具有人事升遷與行政監督權限的司法首長，其破壞力更為巨大，絕非一般私人關說所能比擬的。

此外，馬英九指出，3年前，蔡英文總統親自文召開司法改革國是會議，已通過制定「妨害司法公正罪」的決議，但現在卻毫無進展，他希望蔡總統能感受到社會渴望杜絕司法關說，維護司法獨立的迫切性，要求行政院和民進黨黨籍立委，盼民進黨、行政院儘速將妨害司法公正罪納入刑法並推動落實。

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