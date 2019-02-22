私刑正義當道？狼醫住家、座車今晨遭蛋洗

2019-02-22 12:48

〔記者許倬勛／桃園報導〕狼醫性侵醜聞爆發後，引起群情激憤，網友痛批林勤人無良，期待「私刑正義」主持公道，位於桃市中壢區建國路透天厝1、2樓的林勤人婦產科診所，今清晨林的座車、住家遭民眾丟擲雞蛋，林嚇得向警方報案，但未提任何告訴，只希望警方保護。

鄰居表示，昨天新聞在網路傳開後，自下午就聚集不少陌生人在林家附近，不乏有外籍人士，伺機在等林出門，似要為遭性侵的同鄉出口惡氣，但林家大門深鎖，也沒看到兩夫妻出門。

林勤人的車輛就停在診所前，鄰居說，清晨路邊傳來東西破碎聲，下樓查看才發現林醫生的車輛被砸雞蛋，後方擋風玻璃也砸破洞，滿地都是破碎蛋殼與蛋液，臭味橫生。

林家不堪其擾、心生害怕，今上午10點許即打電話報案，警方也到場蒐證，傳當事人製作筆錄，並調閱監視器偵辦。警方表示，研判民眾是在大清早的時候前去砸蛋，呼籲民眾切勿以不法手段表達不滿訴求，以免觸法。

路過民眾見林勤人車輛遭蛋洗慘況，批丟蛋群眾是肆意洩憤、假裝正義者，違法的行為不該被合理化，否則只是在發洩情緒，怎能冠上正義的假面具為所欲為，否則就跟性侵者一樣，都是違法者。

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