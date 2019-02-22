兩度用手肘撞女同學胸部 某國立大學周姓男學生性騷擾起訴

2019-02-22 12:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄某國立科技大學周姓男學生去年3月涉嫌兩度以手肘碰撞一名女同學的胸部，被害女同學第一次被襲胸，驚嚇錯愕，第二度又受害，哽咽向校方申訴並報警提告，高雄地檢署近日偵結，將周姓男大學生依性騷擾罪嫌起訴。

檢方起訴指出，被告周男與被害女子都是高雄某國立科技大學學生，去年3月7日傍晚，周男選修通識課程於校門口趁被害女學生不及抗拒，以手肘碰撞被害人胸部性騷擾。

被害人第一次受害，感到錯愕，未料，周男食髓知味，當月14日下午3點40分，竟又在某教室內，於向外走出時，刻意靠近被害女學生，並趁其不注意，再度以手肘碰撞其胸部性騷擾。

被害女學生兩度遭周男性騷擾後，哽咽向校方申訴並報警，周男在警訊時辯稱:「有碰到被害人手肘，不是胸部，還說不是故意的。」

不過，校方教官則證稱，周男被約談時有寫下事發經過，坦承3月7日那次有碰到被害人胸部，3月14日則只寫有碰撞到，但沒寫碰到什麼部位。

檢方調閱校方監視器影像，且校方性平調查報告認定本案性騷擾成立，認周男辯詞不足採信，將他依涉嫌犯下2起違反性騷擾防治法罪嫌起訴。

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