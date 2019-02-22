前一天欲擒故縱 隔天同地點守株待兔查獲超過1公斤毒品

2019-02-22 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方本週一下午巡邏途中發現一輛租賃車見到警車加速逃逸，警方唯恐巷弄內追逐危及其他用人安全決定智取，記下車號後調閱相關路口監視器，發現該車經常在當地出沒研判應住在附近，隔天再度前往查看果見該車停放在同處路口守株待兔，果見兩名年輕人現身取車逮人，一口氣查扣超過一公斤的毒品及制式子彈送辦。

台中市警局保安大隊特勤中隊當天下午執行加強取締酒駕勤務，巡邏行經北區青島一街時，發現

一輛白色租賃車見巡邏車隨即加速離去，規避盤查意圖明顯，警方直覺有異原打算沿後追趕，但唯恐此舉造成對方在巷弄內亂竄過程中，危及其他用路人安全，記下車號後決定智取。

警方過濾相關路口監視器，發現該車經常在當地出沒研判駕駛應住在附近，隔天執行巡邏勤務時再度前往同地點察看，發現該車停在同一路口但車內無人，於是在一旁埋伏守候，不久果見同為21歲的鄧姓及林姓年輕人現身準備開車。

警方見機不可失一擁而上攔人盤查，果然在車內查獲K他命1罐（3.89公克），並在林男包包內查獲黑咖啡包62包、葡萄果汁粉42包、彩色惡魔果汁粉16包、法拉利咖啡包16包（重113.5公克）等毒品，清查共計136包逾1公斤重（重1234.5公克）經以毒品試劑初篩檢測後，均呈現毒品陽性反應。

警方同時在林男皮包內查獲一顆制式子彈；兩人在警訊中辯稱毒品是友人寄放的，林男則供稱子彈是友人入監服刑前送他的紀念品，警方高度懷疑兩人涉嫌販毒，訊後先將全案分依槍砲及毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源及流向。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/