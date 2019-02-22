北市建商傳出遭綁勒索1億元 3嫌投案....

2019-02-22 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市驚傳一起建商遭綁架勒索事件，嫌犯要求1億元贖金，稍早傳出消息，3名嫌犯已主動向警方投案。

據《TVBS》報導，一名建商在路上突然被多名男子強制帶走，嫌犯要求1億元贖金，稍早有3名嫌犯主動到警局自首，初步了解原因疑和土地糾紛有關。

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