眾善士捐助消防、資助參加美國緊急救護賽事

2019-02-22 12:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天表揚曾黃麗明、黃詩鈞及黃詩傑兄弟檔以及鄭文等4名善士，感謝他們分別濟助救護人員到美國參加「JEMS緊急救護競賽」費用、捐助救護車及捐贈住宅警報器等善行，希望透過拋磚引玉，讓更多善士響應捐助消防義行。

新北市消防局今天為4名捐助消防局的善士舉辦表揚，消防局說，新北設籍加流動人口多達430萬，市民對消防員的需求日益增加；其中曾黃麗明擔任瀚邦國際慈善基金會董事長，這兩年先後捐贈1000件救護背心、100件防寒衣給駐守東北角海岸線的第六救災救護大隊消防員，更出資增購消防鞋及消防護頸給消防人員汰換。

當曾黃麗明得知新北消防局消防菁英將前往美國華盛頓參加「JEMS緊急救護競賽」，卻苦無參賽旅費、訓練費，也資助消防局100萬元，提供6名救護菁英參賽，將與英、美等地25支隊伍共同角逐緊急救護桂冠，讓世界看到新北市到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院率達8.0的高救護水平；而賽後全隊將全往全世界OHCA急救成功率最高的西雅圖消防局，參訪交流、實習汲取國外緊急救護專業智能，提升專業能力。

黃詩傑、黃詩鈞兄弟檔及父親黃正勝經營事業有成，黃正勝成立財團法人旺英衛教基金會，由黃詩鈞擔任執行長，熱心公益的黃詩鈞更擔任新店義消中隊長，不論工作繁忙，仍會抽出時間到分隊協勤，用滿腔熱血幫助有需要的市民，還曾取得澳洲高級救護技術員證照，而黃詩鈞胞兄黃詩傑了解救護工作艱辛，不遑多讓捐贈一輛市價300多萬的高頂救護車，並由黃詩鈞依據專業需要採購車上所需裝備。

另外，義消顧問鄭文榮長年關心消防，投身義消，曾任新店義消救生分隊隊員、顧問，深知消防員救人於水火之中，辛苦萬分，也捐助1000顆獨立式住宅用警報器，提供弱勢家庭裝設，以減低火災發生機率，讓市民可以住得安心，更讓消防人員免於奔波。

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