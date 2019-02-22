阿嬤疑掌摑孫女還嗆警「缺業績喔！」網友看不慣PO網

2019-02-22 12:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕臉書「爆廢公社二館」上有網友PO文，指控桃園市一位5歲女童的外婆，騎車載著女童母女到幼兒園途中，不斷罵女童，甚至停下車後賞了女童4個巴掌，路人見狀不滿報警，但女童的母親、外婆都否認打女童，女童臉上也沒明顯傷痕，市府社工已介入調查中。

網友PO文敘述經過寫道，阿婆沿路一直大聲罵孫女，孩子完全不敢吭聲，就連騎在旁邊的她都被嚇到好幾次，由於不放心那位妹妹，她一路跟車、最後對方在桃園市府旁邊的公車站停了下來。怎料，阿嬤猛然將孫女扯下車，然後瘋狂暴吼，接著猝不及防地朝妹妹甩了4個巴掌，力道還不小；同時，妹妹的母親在一旁隔岸觀火，就像孩子跟她沒有關係一樣。

桃園警方獲報前往處理時，女童已經進入幼兒園，警方詢問女童外婆與母親，他們堅稱，女童不乖，他們只是「合理的管教」。警方查看女童的臉上沒有明顯的掌摑傷痕，又沒有女童挨打的監視器畫面等證據，只能通報社會局，由社工調查。

警方說，女童外婆精神狀態並不穩定，警方處理過程中，甚至一度被嗆「一定是缺業績才會這麼無聊！」讓警方非常無奈。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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