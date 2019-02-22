不滿被指關說 士檢前檢察長向名嘴、三立新聞求償100萬元

2019-02-22 18:09

〔記者錢利忠、粘湘婉／台北報導〕去年7月才從花蓮高分檢檢察長一職退休的士林地檢署前檢察長林朝松，不滿被身兼名嘴的法治時報社長黃越宏在記者會上點名，指他在擔任士檢檢察長任內，針對蔡正元被控侵占中影公款案關說，繼前年8月首次遞狀控告黃越宏加重誹謗，創下檢察機關首長告媒體先例後，林朝松今再就三立新聞報導前未採訪其說法的部分向台北地院遞狀，對黃越宏、三立新聞採訪中心主任、編播中心主任及主播林容安等人連帶求償100萬元。

林朝松的書狀指出，身兼台灣陪審團協會理事的黃越宏，於2017年2月27日早上召開記者會，針對前立委蔡正元遭中影公司自訴侵占等案件，點名時任士檢檢察長林朝松涉及關說，並稱「一審法官判他（指蔡正元）有罪，士檢受到關說，再重新製作不起訴書」等語。

林朝松指控，黃越宏在記者會上向各大媒體憑空捏稱，指林擔任士檢檢察長期間，就蔡正元一案，在接獲高等法院所為自訴不受理判決後，因接受政治關說而命所屬檢察官逕對蔡正元為不起訴處分等情節，並利用媒體引述其不實誹謗性言論的影像及文字向大眾散布，此舉已損害其名譽。

林朝松另指控，三立新聞採訪及報導黃越宏等人所舉辦的記者會時，從未向他查證記者會的內容，也未給予他平衡報導的機會，即以「皇后的貞操遭質疑！推陪審制咬法界 爆四大案司法關說」為標題，並附上林朝松的照片及職稱，作為黃越宏所指涉關說案件的對照圖說。

林朝松指出，他擔任士檢檢察長任內，黃越宏曾多次赴士檢找他關說多起個案，只因關說不成懷恨在心，而透過召開記者會散布不實訊息等方式挾怨報復。

對於林朝松的指控，黃越宏今接受本報採訪求證時表示，林朝松擔任花蓮高分檢檢察長任內，常常打電話或是以語音留言的方式騷擾他，林朝松在電話中指他是司法黃牛，恐嚇要好好偵辦他，但他明明不是司法黃牛，為此他曾向法務部政風小組舉發，法務部移轉給高檢署偵辦，最後高檢署卻以行政簽結方式結案，他原想林朝松的年紀已大，不想與他計較，但林朝松卻常常打電話騷擾他，他之後也會另外向台北地檢署提告。

三立則表示，新聞是2017年，當時有向林朝松等人求證，但手機關機未回應，該則新聞稿頭也註明，「被點名的高雄高分檢檢察長楊治宇、花蓮高分檢檢察長林朝松等人，記者求證，不過關機，沒有回應。」至於提告部分，三立方面表示不回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/