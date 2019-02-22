服毒咖啡後帶刀砍路人 「面罩怪男」判刑5年6月

2019-02-22 11:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市30歲潘姓男子服用8包毒咖啡包後，出現被害妄想症，頭戴黑色鐵製面罩，手持盾牌、開山刀，將張姓男子誤以為是仇家，持開山刀朝張男頭部揮砍，邊砍還邊喊：「去死」，造成張男頭皮有6公分開放性傷口，新北地院今依殺人未遂罪判潘男有期徒刑5年6月，可上訴。

檢警調查，去年8月，潘男借住在新北市三重區友人家，同年8月16日凌晨6時40分，他服用8包毒咖啡包後，出現妄想與被害妄想症，覺得自身安全受到威脅，於是戴著鐵製的全黑面罩，手持盾牌及開山刀出門，此時張男正好外出，潘男見狀從後靠近張男質問：「你昨晚有出門嗎？」張男雖否認，仍被潘男認定是仇家，直接持開山刀朝對方頭部揮砍，張男被砍得滿臉是血，不斷大聲呼救，目擊者見狀趕緊報案，警方獲報，抵達現場時，潘男還持刀與警對峙，後來在警方持槍喝令下，才丟掉手邊的武器及面罩，束手就逮。

警詢時，潘男指稱，張男可能是去年8月15日晚上，跟他在巷口吵架的那群人之一；羈押庭時則供稱，案發前一天有受到生命財產威脅，想找準備攻擊他的人，並問是誰在主導；審理時，辯稱只是將開山刀舉起來嚇嚇張男，否認有跟對方說：「去死！」。潘男律師則主張，潘男行為當下辨識能力降低，要求減輕其刑。

但法官認為，潘男因毒品戒斷時出現神經痛、全身顫抖、嗜睡等症狀，因此繼續施用毒品以減輕疼痛，自陳服用咖啡包後，容易暴怒，曾有攻擊他人情形，認為潘男明知服用咖啡包後會出現暴力行為，仍讓自己陷於思緒混亂，不適用減刑，且張男與潘男素不相識，無須構陷誣賴他，潘男持開山到朝頭部要害部位砍去，認定其有殺人犯意。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/