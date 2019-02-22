敬鵬大火3救災指揮官獲不起訴 檢方罕見發Q&A新聞稿釋疑

2019-02-22 11:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕敬鵬大火釀8死悲劇，桃園地檢署今天偵結起訴敬鵬公司6名幹部，至於救災的指揮人員蘇文遠、陳宏銓、黃世忠都獲不起訴處分，檢方為此還發出Q&A新聞稿，一一釋疑。

新聞稿中舉出7個問題，除了「起火原因為何？」「火勢為何會快速蔓延至1樓？」外，都針對消防人員進入火場的危險性與消防局的應對機制進行檢討。

其中「進入敬鵬公司平鎮3廠救災的7名消防人員為何無法及時撤出火場？」新聞稿指出，消防人員撤退到1樓時，廠區室內已因燃燒而充滿火焰與黑煙，能見度極差，且高溫與燒損的天花板、牆柱、機具散落，都成為逃生障礙物，消防人員才迷失方向，無法撤出。

至於「火勢猛烈，為何讓7名消防員入室救災救人？」檢方解答，內政部消防署「消防機關火場指揮及搶救作業要點」規定「第一梯次抵達火場之救災人、車，優先進行人命搜救任務」，當晚敬鵬公司上班的作業人員達455人，加上平鎮2廠4樓的外籍勞工宿舍也有人，讓有經驗的消防人員在水線完成佈署的環境中，進入火場搜尋受困人員並無違失。

「消防局啟動RIT（Rapid intervention team）快速救援小組救援機制搜救受困消防員，是否有怠慢搜救或疏失？」檢方說，廠區內煙霧濃密、溫度過高、能見度低、掉落物過多，加上RIT救援人員因氣瓶含量限制，必須分批、輪流進去搜救，導致搜救困難，雖長達3個小時才將受困7名消防人員全數救出，但並無任何怠惰或疏失。

另外，「為何沒有啟動化學災害救災機制？」「在火場內無線電為何無法與外界聯絡？」檢方說，因燃燒區域並非儲存化學品區域，救災指揮人員認為「無啟動化學災害救災機制之必要」，並無失當。而無線電可能因多人同時使用產生大量雜訊，或因火勢猛烈，煙霧瀰漫而導致收訊困難，並無人為疏失。

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