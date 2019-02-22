郭新政找盛竹如拍「誰殺死了李新」 羅淑蕾認影射怒告2人

2019-02-22 11:42

〔記者溫于德／台北報導〕前立委羅淑蕾認為李新前女友郭新政拍攝影片「誰殺死了李新」影射她介入珠寶交易，怒告郭女及錄製旁白的資深媒體人盛竹如加重誹謗，全案今開庭調查；盛男庭前表示，郭女提供具體證據資料供他查證，因此羅自訴他加重誹謗，沒有理由。

盛竹如稍早表示，郭新政除了提供影片中台詞及播報文稿外，還提供具體證據資料供他進行合理查證；而當時是立委的羅淑蕾，身為政治人物，以立委身分介入珠寶鑽石事件的一言一行，當然均屬可受公評之事；台灣為民主社會，人民有憲法保障的言論自由，自己在影片中發表的台詞及播報內容，均是為了實現公平正義，適當與否，將因多元民主社會對各種價值判斷均予以包容，並藉言論自由市場機制，使公理越辯越明，因此，羅女自訴他加重誹謗，並無理由。

至於郭新政則透過聲明稿解釋，第一，拍攝「誰摔死了李新」系列影片，內容所憑均為事實，皆依照相關刑、民事案件中的證據資料與書狀，並且經過當時各個案件辯護人及訴訟代理人確認為真實，在不違反個人資料保護法情況下，集結成影片。

其次，郭新政對於影片內容涉及事實部分，是經過合理查證而有相當理由確信為真實，根本沒有惡意誹謗羅淑蕾的犯意及行為。

第三，羅淑蕾當時擔任立委，有關立委身分的一言一行都必須接受社會公評；郭新政拍攝影片中涉及意見表達評論與提出質疑部分，既然攸關立委職權行使是否合法妥當的公共利益，當然是對可受公評之事為善意評論，應受憲法言論自由保障。

至於羅淑蕾庭前則說，今天最開心的應該是盛竹如，既然盛男敢用誇大言論賣力演出，扭曲事實，那就不要怕被告，並質疑盛男到底拿了多少錢？

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