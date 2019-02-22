來台賣淫真好賺？中國清秀人妻8度入境 栽在小套房

2019-02-22 11:08

［記者楊政郡／台中報導］中國廣東省靚女萬六月，聽說到台灣賣淫好賺，花了1萬1千元人民幣偽造存款證明及在職證明，取得來台觀光許可，2017年底至2018年10月共8次入境來台，每次10餘天到20餘天，最後一次在台中西屯區出租套房與男客性交易被查獲，才發現她申請入境許可資料都是假的，檢方依偽造文書起訴，目前她已出境，如果想再次入境必須先面對我國司法審判。

起訴書指出，萬女（30歲）長相清秀可人，在中國是一名家庭主婦，沒有固定收入，聽姊妹淘說來台賣淫好賺，有所心動，竟花費1萬1千元人民幣，先後偽造年收入13萬人民幣的上海某公司在職證明，又偽造中國建設銀行6萬人民幣的存款，用於申請入境來台觀光簽證（每次許可三個月），總計申請了4次，從2017年底至2018年10月共8次入境台灣。

最後一次2018年10月4日中午1時許入境，下午8時就在西屯區某出租套房賣淫被查獲。而警方將她移送移民署台中專勤隊，由專勤隊向中國確認萬女身分，才發現資料都是假的，萬女也坦承花錢造假。

檢察官表示，雖然萬女已被遣送出境，但張顯我國司法主權，仍須依法偵辦、起訴，日後由法院將她列入通緝名單，追訴期約25年，如想再次入境，必須先面對我國司法審判。

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