網友力量大 女竊盜通緝犯在街頭化緣被逮

2019-02-22 11:01

〔記者黃建華／高雄報導〕57歲的劉姓女子平日都以出家人打扮，在各地化緣，前年卻涉嫌在三民區偷竊紅酒遭法辦，交保後即不知去向，高雄地檢署近日發布通緝，保大雄岡中隊小隊長陳俊銘從社群網站網友處得知她前天深夜現身青年路化緣，立即趕往將她逮捕，解送歸案，警方私下說「網友力量真大！」

保大雄岡中隊小隊長陳俊銘日前過濾高雄地檢署新近發布的查捕通緝犯資料，赫見其中一名劉姓竊盜通緝犯（57歲），平日以出家人打扮到處化緣，因新聞報導過、且網路討論度高，陳小隊長對劉姓法師印象頗深。

陳俊銘遂從社群網站訊息，追蹤劉女行蹤，發現她足跡遍及全台，居無定所。

陳俊銘於是透過網路社群，請熱心網友提供線索，不出1週時間，前晚就有網友提供劉女又以出家人打扮現身高雄市苓雅區青年與仁愛路附近化緣，即火速趕往，果然發現該劉姓法師在路口化緣。

經向劉女表明警方身分及來意後，劉女先是要求員警出示證件確認身份後，即隨同警方返回保大隊部配合調查，調查過程中，劉姓法師一開始情緒稍有起伏，經警方加以開導後，才配合員警解送高雄地檢署歸案。

警方私下表示，可以順利逮捕劉女歸案，都要歸功網友力量大。

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