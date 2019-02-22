蘆洲半夜傳虐童引網友聚集 警迅速排除

2019-02-22 01:44

〔中央社〕昨天半夜網路貼了一段疑似虐童的影片，引起網友聚集及直播，蘆洲警方迅速掌握並派員前往勸離，警方說明疑施虐的父母不住當地且小孩已安全安置在親友家，網友才散去。

這段涉虐童影片被貼在「爆料公社」社群網站，由於影片中年僅1、2歲的小孩被打痛哭，就如同日前「肉圓哥」因肉圓未加辣而掌摑小孩的家暴案般，引起許多網友氣憤並聚集前往影片中父母住處，甚至有人一路直播前往要救小孩，都遭到警方迅速到場制止並勸離。

警方不僅反應迅速，還由副分局長親上直播向網友說明處置經過，經警方同樣透過網路勸導大家勿擾當地居民安寧後，許多網友也都散去。

警方表示，警方已進行了解並通知家暴中心派社工前往關切，目前確知影片中有人涉施暴，不確定是否是家長施暴，但確定的是家長沒有住在網友聚集的地點外，至於疑遭施暴的小孩也送往親友家安置，目前安全無虞。

警方表示，今天將會同社工將小孩送醫驗傷，同時將把網路影片當成證據，若查證虐童屬實，將依法將施虐者送辦。（編輯：嚴思祺）

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