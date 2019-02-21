2/21 今彩539頭獎1注獎落鼓山 威力彩、雙贏彩摃龜

2019-02-21 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月21日）開獎的第108000045期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鼓山區華夏路151號的「真恏中彩券行」開出；而第108000015期威力彩、第108000045期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000015期威力彩中獎號碼為：「05、06、13、33、34、37，第二區：04」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共70注中獎，每注可得2萬元；伍獎313共注中獎，每注可得4000元；陸獎共2356注中獎，每注可得800元；柒獎共4323注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3417注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2984注中獎，每注可得100元；普獎共5萬2550注中獎，每注可得100元。

第108000015期38樂合彩中獎號碼為「05、06、13、33、34、37」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合144注中獎，每注可得5750元；二合共2881注中獎，每注可得750元。

第108000045期雙贏彩中獎號碼為「01、05、07、08、09、11、14、15、16、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共501注中獎，每注可得500元；肆獎共3331注獲得，每注可獲得100元。

第108000045期今彩539中獎號碼為「04、10、14、26、35」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共148注中獎，每注可得2萬元；參獎共5648注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4827注獲得，每注可獲得50元。

第108000045期39樂合彩中獎號碼為「04、10、14、26、35」，四合摃龜；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5155注中獎，每注可得1125元。

第108000045期3星彩中獎號碼為「782」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000045期4星彩中獎號碼為「1777」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/