同店連偷3次 男掰：罹癌丟工作吃藥頭腦昏沉

2019-02-21 22:13

〔記者王捷／台南報導〕41歲的張姓男子連續到超商行竊3次，而且每次都偷拿特定品牌的潤喉糖兩包，店員覺得被挑釁，拿監視器畫面報案，警方通知張男到案後，他辯稱替公司賣命10年，最後罹癌，不但沒拿到資遣費，還丟了工作，自從吃藥以後頭腦昏昏沉沉，才會行竊，訊後仍被他依竊盜罪函送。

據了解，張男有竊盜前科，2月初到超商偷拿潤喉糖2包，沒有結帳就離開，店員原本想說2包喉糖沒有太貴，張男頭帶著安全帽、衣衫襤褸，模樣相當落魄，即使提告恐怕也沒錢賠，還要花時間到警察機關做筆錄，店員於是自己貼錢了事。

沒想到張男得手後，又連續兩次到店內偷拿同品牌的喉糖，而且一次都是拿2包，讓店員覺得遭到挑釁，拿著監視器畫面到警所報案，向張男提告。

警方循線找到張男製作筆錄，張男聲稱喉糖都已經吃完了，否認行竊，辯稱一定是吃了藥，讓自己昏昏沉沉的，將喉糖放在口袋忘了結帳。

當警方問張男，到底吃什麼藥物會讓自己頭昏腦脹？張男才委屈說出自己的慘況，自稱以前替公司賣命10多年，結果罹患癌症，丟了工作又沒拿到資遣費，人生跌落谷底，警員再追問時，張男又說不出過去從事什麼工作，含糊帶過。

雖然張男自認委屈，但由於張男完全沒有任何證明，讓警方也懷疑張男的說詞，訊後將全案函送地檢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/