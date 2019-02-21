無良婦產科醫師手術室性侵孕婦 桃市衛生局：已通知各縣市

2019-02-21 19:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕在桃園市中壢區開設林勤人婦產科的婦產科醫師林勤人，涉嫌在進行引產手術時，加重麻醉劑量，趁機性侵女病患得逞，對此，桃園市政府衛生局今晚發出聲明，林勤人目前雖仍有醫師執照，但目前並無執業，也已將林勤人歇業狀態函文各縣市衛生局知悉，呼籲各級醫事人員執行業務時，應恪遵法規切勿觸法，如查有違規將處以重罰。

桃園市衛生局指出，林勤人未依標準加重麻醉劑量，並於手術時支開護理人員，對病患進行不當行為，涉違反醫師法第25條規定，全案已由檢警偵辦中，桃園市衛生局也配合檢警後續偵辦，將依醫師法做後續行政裁處。

桃園市衛生局說，依據醫療機構醫療隱私維護規範第2條第5項，診療過程對於特殊檢查及處置，應依病人及處置需要，安排適當人員陪同，且有合適醫事人員在場，並於檢查及處置過程中隨時觀察、注意隱私維護，其中，只要是重度麻醉會造成意識不清的情況，常規都會有第二人陪同，例如麻醉科醫師或麻醉護理師。

另外，依據醫師法第25條規定，林勤人如有利用業務機會犯罪行為，或執行業務違背醫學倫理等，經判決確定，將移付醫師懲戒委員會，如其情節重大者，並得廢止其醫師證書。

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