嚇人！南投今年掃墓火警已295件 創5年新高

2019-02-21 18:41

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著清明節腳步到來，南投縣各鄉鎮市公墓處處可見民眾三五成群在掃墓，導致火警頻傳，今年1月迄今，累計高達295件，不但是去年同期件數的4.6倍，也是縣內5年來公墓及雜草火警最多的一年，共同原因也都是民眾掃墓用火不慎才引發大火，還好並未釀成重大傷亡或財損。

「又有火警發生…」，今日從南投市、名間鄉迄偏遠的仁愛鄉山區，均不時有公墓傳出雜草火警，尤以延燒多時的魚池鄉第12公墓最嚴重，面積廣達29公頃的墓園，約20公頃遭燒毀，加上緊鄰日月潭往來要道台21線，一度因燒霧瀰漫，且被燒毀的竹林佔據路面，危及往來民眾行車安全，令人捏把冷汗，雖然火勢最後均被撲滅，且無人員傷亡意外發生，但卻令疲於奔命打火的消防員及義消人員，有種「清明時節火紛紛，打火弟兄欲斷魂」之感嘆﹗

據南投縣消防局統計，公墓及雜草火警去年1月發生件數為39件、2月25件，合計64件，今年1月則有113件，2月迄21日止，已達182件，平均1天約9件，也難怪打火弟兄打火打到快手軟，又豈是「累」字足以形容?

南投縣消防局長林聰吉分析表示，雨水少、公墓周邊環境乾燥，加上東北風勢助長，均是今年公墓火警激增的要因，所以提醒掃墓民眾謹記「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」等「4不2記得」口訣，免於祖先受烈火之苦，共為防火防災盡分心力。

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