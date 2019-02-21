抓不怕？ 台南市酒駕大執法 3天取締73件

2019-02-21 20:19

〔記者王俊忠／台南報導〕自從多起酒駕肇事致死傷案件後，引發一股全民「反酒駕」氛圍，雖然政府修法提高酒後駕車的罰款與罰責，但因酒駕造成的重大傷亡車禍依然頻傳。南市警局為此從18日到20日舉行「全市取締酒後駕車大執法」，3天下來出勤警力逾2080人次，共計取締73件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦47人，平均1天就取締24件酒後駕車，顯見部分駕駛人依然無懼於社會民憤與法令規範。

南市警局強調，「對酒駕零容忍」一直是警察局工作重點，展現警察機關為維護用路人的安全，嚴厲取締酒駕的決心，也再次提醒民眾切勿心存「僥倖」酒後駕車，日後會更精進取締作為，各分局會不定期規劃針對轄內易酒駕肇事時段、路段，強力執法。

市警局長黃宗仁強調，雖然2月18日規劃連續3日酒後駕車大執法，日後仍會持續加強執法，請民眾千萬不要抱持「僥倖」、「我喝不醉的錯誤心態上路」，防制酒後駕車也並非單靠警方執法即能完成，仍需配合教育、家庭剛柔並濟、群策群力共同防制，才能有效杜絕酒後駕車，達到社會上對酒後駕車零容忍的共識。

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