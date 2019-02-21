3月大男嬰背、左臀腿燙傷 無照保母自己燙到才知是熱水

2019-02-21 18:27

［記者陳恩惠／台北報導］台北市陳姓夫婦經月子中心介紹，去年2月將剛滿月的兒子交給蘇姓保母，全天住在蘇家照顧，4月14日晚間蘇女幫3月大男嬰洗澡時，未注意洗澡水的水溫過高，就浸泡在熱水中，導致男嬰背部、左臀部及左大小腿及足部有13％面積的二至三度燙傷，送醫後通知雙親到場，驚見男嬰的右臉瘀青，憤而提告，才知蘇女竟是無照保母；士林地檢署偵結，將蘇女依傷害、業務過失致重傷害等罪起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

起訴指出，20餘歲的蘇姓女子2018年2月起受陳姓夫婦委託，在台北市士林區的住處照顧陳姓夫婦剛滿月的兒子，同年4月13日晚間，因男嬰哭鬧，蘇女竟打男嬰的臉，造成右臉挫傷瘀青，隔日晚間8時30分，她幫男嬰洗澡，在浴室洗手台放水時，未先試水溫，就將男嬰放進熱水中，直到她也被燙到，才趕緊將男嬰沖冷水降溫並送醫。

男嬰當日因背部、左臀部、左大小腿及足部分別有二至三度的燙傷，占體表面積13％，左腳燙傷後疤痕增生及攣縮、左足燒燙傷併疤痕及皮膚纖維化攣縮併局部變形的重傷害，在台北馬偕醫院燙傷中心加護病房救治，同年23日接受清創手術治療後，轉燙傷病房，穿彈力衣壓迫治療，出院後持續在門診追蹤及接受復健治療大半年；男嬰雙親氣得具狀提告。

蘇女偵查時辯稱，4月13日晚間替男嬰洗澡，翻背面時，男嬰臉部撞到洗手台邊緣，以致右臉有紅點，經冰敷後，第二天上午，發現有1公分大小瘀青，用手推瘀青，才會造成右臉大半瘀青。

至於燙傷的部分，蘇女又稱，4月14日晚間8時，發現男嬰大便，先在洗手台開溫水，再抱男嬰到洗手台洗屁屁，過程中水溫正常，洗完後，男嬰突然後仰，背部全濕，她只好順便幫男嬰洗澡，洗手台的水沒關，她脫光男嬰衣服，抱進洗手台浸泡，直到自己也被燙到手，才驚覺水溫很高，立刻關掉沖冷水。

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