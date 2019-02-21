警方公開槓檢方！抓車手反被起訴 新北警聲明挺自己人

2019-02-21 18:15

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市6名員警因「斬手專案」拚績效，涉偽造文書遭起訴，新北市刑大統一回應表示遺憾，並強調涉案人員均為執行專案勤務能順利查緝詐欺車手到案，僅為打擊犯罪，並無犯罪之意圖。另也強烈反擊，詐欺集團氣燄恐因本次案例而更加猖狂、囂張，社會大眾的福祉將由誰來保障？

新北檢去年偵辦「斬手專案」專案時，發現去年3月19日至22日有員警未依法完成送達程序，便向檢方聲請拘票，檢察官過濾同時期專案，發現員警疑偽造通知書送達日期、發文文號、應到日期及寄存送達日期等，未完成通知書送達程序，以聲請拘提抓車手爭取績效，去年7月發動搜索約談，最後起訴6名員警。

新北市刑大與涉案員警的律師討論，就檢察官起訴理由，律師認為刑事訴訟法並未對通知書之格式有何規定，雖涉案員警通知書格式與一般通知書不同，仍應具有法律效力；另被拘提之人確為詐欺車手，且拘票准駁權責歸屬檢察官，涉案員警持由檢察官核發之拘票執行拘提，未涉有妨害自由之罪責。

另員警委任律師認為，刑事案件遇有急迫情形，自應不適用民事訴訟法寄存送達生效之規定，基層員警於發現詐欺車手行蹤時，應儘速逮捕到案並保全被害人遭詐騙之財產，倘案件均應遵守寄存送達10日始生效力，無異是讓犯罪嫌疑人先行毀滅犯罪跡證或通知讓其逃逸、躲藏。

新北市刑大更力挺同仁回應「此次檢察官大張旗鼓清查員警違法情節，是否產生寒蟬效應而人人自危，亦同時打擊其他員警士氣而躊躇不前，詐欺集團氣燄恐因本次案例而更加猖狂、囂張，社會大眾的福祉將由誰來保障呢？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/