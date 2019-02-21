男子持槍遇警心虛 高處跳下摔斷腿束手就擒

2019-02-21 18:43

〔記者蔡宗勳／中埔報導〕嘉義縣中埔警分局中埔派出所所長黃明勝與警員簡銘志，今日凌晨執行 巡邏勤務，行經中埔鄉中華路發現兩名男子形跡可疑、趨前盤查，結果兩人拔腿就跑，其中一位從高處跳下逃逸摔斷腳，還丟槍試圖掩滅證據，但被眼尖員警試破，兩嫌訊後被依違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。

警方調查，82年次林姓男子與81年次蘇姓男子，看到員警欲上前盤查身分就調頭逃竄，警方隨即追趕，動作較慢的蘇男被警方攔下，林男則自一樓高的地方往下跳，致左腳受傷倒地哀嚎。

不過林嫌雖受傷倒地，仍動作迅速自隨身背包中將一把槍枝拿出丟在建築物牆角，企圖掩滅證物，被員警識破後，又將槍枝推給同夥蘇某所有，結果兩人一起因持有槍砲觸犯 反槍砲彈藥管制條例。

警方檢視槍枝時發現該槍枝造型特殊，經查發現該槍枝係以色列製【SP- 21】戰鬥手槍，以塑料製作的槍身，圓柱形滑套搭配後方塑料包覆之輕量化設計，備受特種部隊喜愛，在國內極為罕見，許多資深員警也是第一次看到。

另警方檢視槍枝時，發現彈匣有3顆子彈，參與追捕員警嚇一跳，表示還好犯嫌沒有開槍反抗，否則距離如此接近，相當危險。

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