中國K毒藏石板運來台 台灣接貨車手判10年

2019-02-21 17:10

［記者陳恩惠／台北報導］財政部關務署基隆關去年5月間，以X光機執行查驗由中國廈門港運至基隆港的海運貨櫃時，意外發現人造石板內夾藏的K毒多達700公斤，調查局據報，循線逮獲負責在台灣接貨的男子高振殷；士林地方法院審理後，將羈押中的高男依共同運輸第三級毒品，判處有期徒刑10年，扣案的35包574.6912公斤的K毒全部沒收。

至於高振殷藏匿在中國的上手鄭銘富、周正華、呂家緯、李春生及黃建華等5人，法務部國際及兩岸法律司透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制交換情資追蹤，去年11月由中國查緝機關先在東莞破獲夾藏毒品的石材工廠，再追到吉林逮獲鄭銘富等5人。

法官審酌，高振殷為圖私利，與共犯鄭銘富等人共同私運K他命入境，數量龐大，實屬歷年罕見，嚴重打擊國內反毒政策的執行成效及政府對進出口物品的管制，高男在本件運毒的角色與地位非主要，因此量處主文所示之刑。

判決指出，高振殷原本在中國地區的酒店擔任少爺、服務生，與38歲的鄭銘富是朋友，由於高家經濟狀況不佳，在桃園市開設家具、建材批發公司的鄭銘富，承諾每月付給高2萬5000元的報酬，只需幫他匯款給報關公司及提領夾藏K他命毒品的貨櫃等事宜。

高男同意後去年4月底加入鄭銘富等5人的走私販毒集團，鄭某等人先在中國地區將取得的35包K他命藏放在人造石板才內，再將石板材裝載貨櫃內，由鄭擔任負責人的新宸公司，以進口人造石板材的名義，委託不知情的華浩船務公司運送這批藏毒貨櫃，又委託不知情的同盛公司辦理報關，高與另名余姓男子（檢方另案偵辦）則在台灣地區負責匯款給報關公司及領取藏毒的貨櫃。

這批毒貨櫃去年5月23日自中國廈門出發，24日運抵台灣基隆港，高接到鄭的通知，先後匯出6萬7441元給報關行，同月25日貨櫃運到財政部關務署基隆關環球倉儲公司，基隆關執行查驗石，發現人造石板才內夾藏白色粉末，經抽檢鑑定是K他命，由於人造石板厚重，當時緝毒人員出動大型吊車及鐵鎚「破石取毒」。

報關行通知高某貨物已運抵，同月29日高和余男聯繫貨運公司運到新北市的倉庫，並在下午1時，余男打開倉庫大門，高某簽收貨櫃，負責監控的法務部調查局航業調查處基隆調查站人員當場逮人，查扣35袋重695.752公斤、純度82.60%的K他命，經送驗為574.6912公斤的K毒，同時查扣高、余的手機、車輛還有230萬元贓款。

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